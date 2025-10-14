Выдворенному из Латвии пенсионеру помогут получить российский паспорт

МВД России поможет пенсионеру, которого выдворили из Латвии, получить паспорт РФ и статус вынужденного переселенца. Об этом в своем Telegram-канале заявила представитель ведомства Ирина Волк.
По ее информации, в настоящее время 74-летний пенсионер оформляет необходимые документы. Позже его направят в один из российских регионов и предоставят социальный пакет.
«Полицейские установили, что он находился в Центре социальной адаптации г. Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь», — написала Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что власти Латвии вышлют из республики граждан РФ, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку. Уже известно о депортации на этом основании более 840 человек.