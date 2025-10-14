Застрявший зубной протез удалили у женщины в Казани из кишечника

Врачи в Казани извлекли зубной протез, застрявший в кишечнике 50-летней женщины. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» республиканской клинической больницы Татарстана.
По словам пациентки, она проглотила его случайно. Женщина не обратилась за медпомощью сразу, потому что думала, что предмет выйдет естественным путём. Однако протез застрял в переходе между тонкой и толстой кишкой.
Женщина была госпитализирована. Врач-эндоскопист Наиль Исхаков успешно удалил инородное тело с использованием анестезии.
Ранее сообщалось, что врач центральной больницы Курумканского района удалил живого паука из уха школьника в Бурятии.