Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прошел двухдневный форум в поддержку СВО

В Ростовской области прошел двухдневный форум «СВОи приходят на помощь».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под руководством командования Южного военного округа прошла конференция, посвященная взаимодействию регионов в рамках акции «СВОи приходят на помощь». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Отметим, что конференция приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

В первый день участники ознакомились с разработками инициативы «Народный ОПК», включая проверенные в боевых условиях образцы и перспективные экспериментальные модели техники. На полигоне ЮВО был проведен показ эффективности представленного вооружения.

Второй день прошел на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в формате проектной сессии. В панельной дискуссии с участием представителей 19 регионов, командования ЮВО и разработчиков военной техники были проанализированы проблемы во взаимодействии и выработаны пути их решения.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!