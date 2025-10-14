В Ростовской области прошел двухдневный форум в поддержку СВО

Второй день прошел на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в формате проектной сессии. В панельной дискуссии с участием представителей 19 регионов, командования ЮВО и разработчиков военной техники были проанализированы проблемы во взаимодействии и выработаны пути их решения.