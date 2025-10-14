В Ростовской области прошел двухдневный форум в поддержку СВО

В Ростовской области под руководством командования Южного военного округа прошла конференция, посвященная взаимодействию регионов в рамках акции «СВОи приходят на помощь». Об этом говорится на сайте донского правительства.
Отметим, что конференция приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
В первый день участники ознакомились с разработками инициативы «Народный ОПК», включая проверенные в боевых условиях образцы и перспективные экспериментальные модели техники. На полигоне ЮВО был проведен показ эффективности представленного вооружения.
Второй день прошел на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в формате проектной сессии. В панельной дискуссии с участием представителей 19 регионов, командования ЮВО и разработчиков военной техники были проанализированы проблемы во взаимодействии и выработаны пути их решения.
