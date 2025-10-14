Глава ФПБК предложил ужесточить наказание за коррупцию до 25 лет тюрьмы

Большинство взяточников в России попадаются при получении менее 10 тысяч рублей, рассказали в Верховном суде. Чаще всего за мелкие взятки назначают штрафы или до года лишения свободы, а вот за крупные суммы можно попасть в тюрьму на 15 лет. Что такое взятка, чем она отличается от подарка и чем чревата — в материале «Вечерней Москвы».