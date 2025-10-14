Глава ФПБК предложил ужесточить наказание за коррупцию до 25 лет тюрьмы

Коррупция в России наносит огромный вред обществу и государству. Чтобы ее искоренить, следует ужесточить наказание за это преступление до 25 лет тюрьмы. Об этом во вторник, 14 октября, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
— Надо корректировать сроки наказания. За коррупцию — не до 10 лет или до 15, а от 25 лет лишения свободы. Это предатели Родины. Нужны аресты, задержания, посадки. Иначе мы ничего не добьемся, — отметил глава ФПБК.
По мнению Бородина, в этом вопросе следует ориентироваться на опыт Белоруссии, передает RT.
С января 2025 года в столице зафиксировали 1,4 тысячи преступлений, связанных со взятками. Правонарушения зарегистрировали как с их дачей, так и получением, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной прокуратуры.
Большинство взяточников в России попадаются при получении менее 10 тысяч рублей, рассказали в Верховном суде. Чаще всего за мелкие взятки назначают штрафы или до года лишения свободы, а вот за крупные суммы можно попасть в тюрьму на 15 лет. Что такое взятка, чем она отличается от подарка и чем чревата — в материале «Вечерней Москвы».