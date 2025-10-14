Врач Кондрахин перечислил преимущества меда в сравнении с сахаром

Мед и сахар имеют схожую питательную ценность как быстрые углеводы, но мед обладает незначительным преимуществом благодаря содержанию растительной пыльцы. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.
Эксперт пояснил, что полезные компоненты меда присутствуют в недостаточной концентрации для серьезного терапевтического эффекта. Врач предупредил, что чрезмерное потребление меда вызывает резкий рост уровня сахара в крови, что нейтрализует его потенциальную пользу.
Специалист подчеркнул, что мед следует рассматривать как профилактическое средство, а не как лекарство от заболеваний, и рекомендовал ограничивать его количество в рационе.
Ранее ученые из США назвали овощи, которые спасают организм от воздействия сахара.