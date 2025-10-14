The Mirror: Британка родила ребенка с «третьим глазом»

В Великобритании родился мальчик с редкой аномалией — энцефалоцеле, напоминающей «третий глаз». Ребенок, названный Лиамом, появился на свет на две недели раньше срока с крупным мешком на лбу, заполненным жидкостью. Об этом во вторник, 14 октября, сообщила газета The Mirror.