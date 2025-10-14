The Mirror: Британка родила ребенка с «третьим глазом»

В Великобритании родился мальчик с редкой аномалией — энцефалоцеле, напоминающей «третий глаз». Ребенок, названный Лиамом, появился на свет на две недели раньше срока с крупным мешком на лбу, заполненным жидкостью. Об этом во вторник, 14 октября, сообщила газета The Mirror.
Ребенка после рождения сразу перевели в отделение интенсивной терапии. По словам врачей, новорожденному предстоит 11-часовая операция.
32-летняя мать мальчика рассказала, что беременность протекала идеально, но на 22-й неделе УЗИ выявило аномалию. Женщина отметила, что была в ужасе от возможности потерять ребенка и до самых родов находилась под постоянным наблюдением медицинских специалистов.
Кроме того, женщина подчеркнула, что ее сын — «настоящее чудо», несмотря на то что жизнь семьи теперь заполнена врачами и больницами, передает The Mirror.
