Трамп встретится с Си Цзиньпином во время саммита в Южной Корее

В США сообщили, что время встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите в Южной Корее уже согласовано.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита в Южной Корее. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано», — сообщил он.

По словам Грира, он также позитивно настроен на разрешение ситуации между США и КНР, которая была спровоцирована экспортным контролем со стороны Китая. Торговый представитель Вашингтона отметил, что страны смогут справиться с этим.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что его запланированная на саммите в Южной Корее встреча с Си Цзиньпином якобы не имеет смысла. По словам главы Белого дома, Китай контролирует мировую экономику, создавая монополию на рынке магнитов и иных металлов, на что США намерены дать ответ.

