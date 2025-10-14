Трамп встретится с Си Цзиньпином во время саммита в Южной Корее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита в Южной Корее. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
«Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано», — сообщил он.
По словам Грира, он также позитивно настроен на разрешение ситуации между США и КНР, которая была спровоцирована экспортным контролем со стороны Китая. Торговый представитель Вашингтона отметил, что страны смогут справиться с этим.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что его запланированная на саммите в Южной Корее встреча с Си Цзиньпином якобы не имеет смысла. По словам главы Белого дома, Китай контролирует мировую экономику, создавая монополию на рынке магнитов и иных металлов, на что США намерены дать ответ.