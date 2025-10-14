RT: Аллу Пугачеву проверят на связи с иностранными спецслужбами

Как писал сайт KP.RU, 5 октября суд принял иск от Бородина к певице Пугачевой на 5 миллионов рублей. По словам главы ФПБК, причиной подачи заявления стали высказывания артистки в ее недавнем интервью, где та, выступая против спецоперации, назвала его «доносчиком». Бородин добавил, что также попросил проверить исполнительницу на политические действия в интересах иностранных государств.