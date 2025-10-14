RT: Аллу Пугачеву проверят на связи с иностранными спецслужбами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью телеканалу RT заявил, что проверяют певицу Аллу Пугачеву на связь с иностранными спецслужбами.
«Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», — сказал он.
Он уверен, что все проходило под контролем британских спецслужб, а певица, по некоторым данным, получила за это интервью около 2 миллионов долларов от Михаила Ходорковского*.
Бородин напомнил, что ФПБК неоднократно просил признать артистку иностранным агентом, а также написал на нее ряд обращений о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.
Как писал сайт KP.RU, 5 октября суд принял иск от Бородина к певице Пугачевой на 5 миллионов рублей. По словам главы ФПБК, причиной подачи заявления стали высказывания артистки в ее недавнем интервью, где та, выступая против спецоперации, назвала его «доносчиком». Бородин добавил, что также попросил проверить исполнительницу на политические действия в интересах иностранных государств.
13 октября стало известно, что ветеран боевых действий в Афганистане, адвокат Александр Трещёв в четвертый раз пытается добиться рассмотрения своего иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей.
*Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.