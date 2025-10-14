Накопил 900 тысяч: житель Уфы может лишиться иномарки за неуплату штрафов

Житель Уфы может лишиться своего автомобиля из-за систематического нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в службе судебных приставов Башкирии, мужчина неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, превышал установленную скорость и в итоге накопил штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей.
В отношении нарушителя было возбуждено 219 исполнительных производств. Судебные приставы пытались договориться с должником, однако он никак не реагировал на предупреждения. Тогда было принято решение об аресте его автомобиля Kia Optima.
Выяснилось, что машина находится в Москве. Столичным коллегам башкирских приставов удалось найти и задержать автомобиль. Теперь транспортное средство находится под арестом. У владельца есть 10 дней, чтобы погасить всю задолженность. Если этого не произойдет, его иномарку продадут с торгов, а вырученные средства направят на оплату накопившихся штрафов.
