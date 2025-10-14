В Волгоградском колледже управления и новых технологий открыли мастерскую

Образовательное пространство создали совместно с предприятием «ВолгоЭлектроЩит». На площадке в этом учебном году более 100 учащихся смогут оттачивать свои навыки по трем специальностям: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики».