В Волгоградском колледже управления и новых технологий открыли мастерскую

Новую мастерскую открыли в Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Образовательное пространство создали совместно с предприятием «ВолгоЭлектроЩит». На площадке в этом учебном году более 100 учащихся смогут оттачивать свои навыки по трем специальностям: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики».
Кабинеты укомплектованы наглядными демонстрационными пособиями и стендами, которые помогут учащимся освоить ключевые навыки в сфере промышленной энергетики.
Напомним, что для колледжа это уже вторая мастерская. В 2024 году состоялось открытие площадок металлургического кластера.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.