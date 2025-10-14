Новое оборудование появилось в отделении реабилитации поликлиники в Орле

Современное оборудование ввели в эксплуатацию в отделении реабилитации взрослой поликлиники больницы им. С. П. Боткина в Орле. Это стало возможно в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
В учреждение поступил комплекс «БАЛФИТ» для восстановления баланса, осанки и двигательных навыков. С ним можно проводить диагностику ходьбы и других движений, анализировать работу мышц с помощью электромиографии. Также в здание приобрели магнитный ритмический стимулятор. Оборудование можно применять для восстановительного лечения в случаях нарушений моторных функций, последствий инсульта, двигательных и когнитивных нарушений. Электромагнитные импульсы воздействуют на головной и спинной мозг, а также на нервные и мышечные ткани.
Еще в поликлинику закупили баланс-мастер. Этот аппарат предназначен для реабилитации пациентов с параплегией (паралич спинного мозга), тетраплегией (параличом всех четырех конечностей), рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, после инсульта, а также для гериатрических пациентов и спортсменов. Еще в учреждение поступил аппарат «ЭлИн-Мед». Он сокращает время реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности.
Отметим, что для прохождения реабилитационных процедур необходимо получить направление и записаться у своего лечащего врача.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.