Новое оборудование появилось в отделении реабилитации поликлиники в Орле

В учреждение поступил комплекс «БАЛФИТ» для восстановления баланса, осанки и двигательных навыков. С ним можно проводить диагностику ходьбы и других движений, анализировать работу мышц с помощью электромиографии. Также в здание приобрели магнитный ритмический стимулятор. Оборудование можно применять для восстановительного лечения в случаях нарушений моторных функций, последствий инсульта, двигательных и когнитивных нарушений. Электромагнитные импульсы воздействуют на головной и спинной мозг, а также на нервные и мышечные ткани.