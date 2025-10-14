14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует запустить малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли в декабре. Об этом на пресс-конференции сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.
Запуск белорусско-российского спутника предварительно намечен на 2028 год.
«Мы занялись исследованиями ионосферы. Сегодня мы все знаем, что магнитные полюса сейчас смещаются к югу. Мы уже в Беларуси наблюдаем северное сияние. Это не только красивое явление, но и серьезное воздействие на систему электропередачи. Когда возникает северное сияние, это говорит о том, что в ионосфере очень сильные токи частиц. А это угроза для автоматики, которая управляет системой энергоснабжения. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с метеозависимостью, многие люди от этого страдают. Как правило, северное сияние — это последствия вспышки на Солнце. Причем если поток заряженных частиц достигает Земли в течение нескольких часов, то магнитная буря развивается через несколько дней. Если иметь аппаратуру, которая регистрирует частицы, то можно прогнозировать магнитную бурю и, соответственно, принимать какие-то меры. Для этого создается аппаратура, которая устанавливается на Земле и в космосе», — рассказал Сергей Золотой.
Российская Федерация запустила четыре космических аппарата — ионозонда, где стоит такая аппаратура. «И в этом году мы планируем запустить спутник, который создан в Академии наук, для зондирования ионосферы. Предварительно запуск стоит на декабрь, надеемся, что мы под елочку это и сделаем. Наземная инфраструктура для работы с этой информацией уже создана, и аппарат уже создан, он уже находится в пусковом контейнере, мы ждем только запуска», — отметил ученый.
Беларусь в сотрудничестве с Россией выполняет союзную программу «Комплекс-СГ». «Создается группировка малых аппаратов для исследования околоземного пространства. Создаются два маленьких спутника для исследования ионосферы: один — НАН Беларуси, один — “Роскосмоса”. И еще один спутник побольше, на который устанавливается камера, изготавливаемая “Пеленгом”. И эта камера многофункциональная, она сможет не только снимать Землю, но и отслеживать космический мусор. Это направление сейчас в мире очень актуально. Мусора становится все больше. Угрозы для аппаратов, в том числе для Международной космической станции, становятся все серьезнее, поэтому сегодня активно развиваются системы контроля космического пространства. Такая полнофункциональная система есть в России, есть в Соединенных Штатах. В рамках новой программы, которая сейчас формируется, мы планируем фрагмент такой системы контроля космического пространства сделать и в Беларуси. Но это перспектива до 2030 года», — поделился Сергей Золотой. -0-