Беларусь планирует запустить малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли в декабре

«Мы занялись исследованиями ионосферы. Сегодня мы все знаем, что магнитные полюса сейчас смещаются к югу. Мы уже в Беларуси наблюдаем северное сияние. Это не только красивое явление, но и серьезное воздействие на систему электропередачи. Когда возникает северное сияние, это говорит о том, что в ионосфере очень сильные токи частиц. А это угроза для автоматики, которая управляет системой энергоснабжения. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с метеозависимостью, многие люди от этого страдают. Как правило, северное сияние — это последствия вспышки на Солнце. Причем если поток заряженных частиц достигает Земли в течение нескольких часов, то магнитная буря развивается через несколько дней. Если иметь аппаратуру, которая регистрирует частицы, то можно прогнозировать магнитную бурю и, соответственно, принимать какие-то меры. Для этого создается аппаратура, которая устанавливается на Земле и в космосе», — рассказал Сергей Золотой.