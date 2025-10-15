Нижегородцам объяснили, какие долги переходят по наследству

В начале этого года долг россиян по кредитам составил 34 трлн рублей. По статистике, хотя бы один кредит имеют 50 млн жителей нашей страны. В последнее время правила выдачи займов значительно ужесточились, но доля уже взятых достаточно высока, и расплачиваться придётся долго. Но что делать, если человека не стало? Кто будет в этом случае оплачивать его кредиты?
Специалисты Роскачества отмечают, что ответ на этот вопрос зависит от целого ряда факторов. Среди них — наличие страхового полиса, поручителей, наследников, и, конечно, важны условия кредитного договора. Последний, кстати, заёмщики часто не читают или просматривают по диагонали.
Если кого-то из ваших родственников вдруг не стало, то первое, что надо сделать, — это уведомить об этом банк заёмщика. Сделать это можно лично в отделении финансовой организации или отправив копии документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
Дальше следует разобраться со страховкой. Большинство банков, конечно, предлагают эту услугу, но страхование жизни и здоровья у нас сугубо добровольное, и навязывать его никто не имеет права. Поэтому совершенно не факт, что у заёмщика имеется страховой полис. Если он всё же есть, нужно обратиться в страховую компанию.
«Обычно требуется заявление на получение выплаты, копия свидетельства о смерти, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (медицинские справки, заключение врача). Страховая компания должна произвести выплату банку в размере оставшейся задолженности по кредиту», — консультируют эксперты Роскачества.
Если же кредит не был застрахован или сумма выплат недостаточна для покрытия долга, обязательства по погашению задолженности переходит к наследникам. Но только в пределах полученной доли наследства. Например, вы получили в наследство автомобиль стоимостью 1 млн рублей, а долги составили 1 млн 200 тысяч рублей. Тогда оплатить нужно будет только 1 млн рублей.
Совсем другая ситуация со штрафами ГИБДД, налоговыми штрафами и прочими административными санкциями, наложенными лично на умершего. Они не подлежат передаче наследникам. Эти долги считаются прекращёнными в связи со смертью физического лица.
