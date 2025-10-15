Нижегородцам объяснили, какие долги переходят по наследству

В начале этого года долг россиян по кредитам составил 34 трлн рублей. По статистике, хотя бы один кредит имеют 50 млн жителей нашей страны. В последнее время правила выдачи займов значительно ужесточились, но доля уже взятых достаточно высока, и расплачиваться придётся долго. Но что делать, если человека не стало? Кто будет в этом случае оплачивать его кредиты?