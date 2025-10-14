Самарская область получила восемь наград на выставке «Золотая осень»

Аграрии Самарской области получили восемь наград на выставке «Золотая осень», которая прошла с 8 по 11 октября в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В ходе деловой программы члены делегации области посетили панельные дискуссии и круглые столы, посвященные развитию селекции и генетики, биотехнологий, увеличению экспорта, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса.
«Участие в “Золотой осени” стало для нас не просто демонстрацией достижений, а живым диалогом с коллегами со всей страны. Мы увидели, как цифровые технологии, инновационная техника и современные подходы к управлению превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль. Самарская область не только уверенно следует этому тренду, но и задает его по ряду направлений, например, в применении инноваций в растениеводстве», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.
Представленные достижения аграриев Самарской области были отмечены наградами. Участники получили пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в номинациях «Животноводство и переработка мяса», «Растениеводство и защита растений», «Агротехника и цифровизация сельского хозяйства», «Государственный надзор и безопасность», «Научные разработки и инновации». Среди лауреатов — предприятия «Пегас-Агро», крестьянско-фермерское хозяйство Савенковой С. В., кооператив «Перспективный», Гостехнадзор Самарской области, Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция и Самарский государственный аграрный университет.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.