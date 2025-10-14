Ричмонд
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 14 октября, подписал закон о ратификации протокола, который дает гражданам России право принимать участие в местных выборах в республике. Нововведение затронет россиян, которые проживают в Белоруссии на постоянной основе.

— (Лукашенко подписал — прим. «ВМ») протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, — передает «БелТА».

Президент России Владимир Путин еще 23 июля подписал закон, по которому постоянно проживающие на территории России граждане Белоруссии получили право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

Путин в ходе выступления на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» заявил, что при парламентском собрании России и Белоруссии необходимо создать специальную комиссию по сохранению памяти о Второй мировой войне.

Глав государства в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Он также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам его коллеги, «все продали в Россию».

