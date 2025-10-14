Лукашенко разрешил россиянам участвовать в выборах в Белоруссии

Глав государства в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Он также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам его коллеги, «все продали в Россию».