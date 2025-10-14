Ричмонд
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее для здоровья

Врач Кондрахин: мед полезнее сахара благодаря пыльце растений.

Источник: Комсомольская правда

Мед или сахар — что полезнее для здоровья? На этот вопрос ответил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин. По его словам, мед действительно имеет небольшое преимущество перед сахаром, но только при умеренном употреблении. Об этом пишет «Газета.Ru».

— Мед полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В меде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах, — пояснил врач.

Эксперт пояснил, что регулярное употребление меда с определенными свойствами может принести положительный эффект. Однако стоит помнить, что по сути мед — это тот же сахар, и он быстро повышает уровень глюкозы в крови.

Кондрахин подчеркнул, что мед нельзя считать лекарством. Его лучше использовать как профилактическое средство и лакомство, но не заменять им полноценное лечение. При чрезмерном употреблении мед, наоборот, может навредить, вызвав скачок сахара в крови и проблемы с обменом веществ.