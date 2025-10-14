Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее для здоровья

— Мед полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В меде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах, — пояснил врач.