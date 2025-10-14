Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее для здоровья

Мед или сахар — что полезнее для здоровья? На этот вопрос ответил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин. По его словам, мед действительно имеет небольшое преимущество перед сахаром, но только при умеренном употреблении. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Мед полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В меде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах, — пояснил врач.
Эксперт пояснил, что регулярное употребление меда с определенными свойствами может принести положительный эффект. Однако стоит помнить, что по сути мед — это тот же сахар, и он быстро повышает уровень глюкозы в крови.
Кондрахин подчеркнул, что мед нельзя считать лекарством. Его лучше использовать как профилактическое средство и лакомство, но не заменять им полноценное лечение. При чрезмерном употреблении мед, наоборот, может навредить, вызвав скачок сахара в крови и проблемы с обменом веществ.