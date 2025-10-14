Ведущая Радио «Комсомольская правда» — Мария Баченина вошла в шорт -лист XI Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Научный журналист года»

Итоги голосования подвели на заседании Оргкомитета премии под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
«В этом году мы снова обновили рекорд — поступило свыше 2 тыс. заявок из 81 региона России. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы науки практически со всей страны, что подтверждает востребованность премии в научном сообществе и медиапространстве, а также демонстрирует ежегодно растущий интерес со стороны соискателей», — сказал Министр.
Фото: пресс- служба премии «За верность науке».
В шорт-лист в номинации «Научный журналист года» вошла ведущая Радио «Комсомольская правда» Мария Баченина с одной из последних работ — программой «Время науки». В ней Мария и академик РАН Александр Сергеев разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Мария Баченина сильно увлечена наукой, которую популяризирует на Радио «Комсомольская правда». Программы радиоведущей после выхода в эфир трансформируются в подкасты, расширяя аудиторию и делая научные знания доступнее. В 2018 популярная радиопрограмма и подкаст Марии Бачениной «Передача данных» уже была удостоена премии «За верность науке» в номинации «Лучшая научная радиопрограмма».
Фото: пресс- служба премии «За верность науке».
Имена победителей XI Всероссийской премии «За верность науке» объявят 24 октября в Москве в Театре на Бронной. Ознакомиться с шорт-листом можно на официальном сайте премии.