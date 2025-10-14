В Великих Луках прошел фестиваль вакансий «Каникулы с пользой»

Мероприятие стало площадкой для взаимодействия между работодателями и молодежью, стремящейся к профессиональному развитию. В фестивале приняли участие представители крупных агрохолдингов Псковской области — Великолукский мясокомбинат и КАБОШ, а также более 180 школьников, студентов и педагогов из 8 учебных заведений. Программа включала профориентационные и карьерные игры, интерактивные зоны и мастер-классы, виртуальные экскурсии на предприятия, дегустацию продукции от работодателей и многое другое.