В Великих Луках прошел фестиваль вакансий «Каникулы с пользой»

Ежегодный фестиваль вакансий «Каникулы с пользой», организованный в ходе реализации национального проекта «Кадры», состоялся 9 октября в кадровом центре «Работа России» в Великих Луках. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.
Мероприятие стало площадкой для взаимодействия между работодателями и молодежью, стремящейся к профессиональному развитию. В фестивале приняли участие представители крупных агрохолдингов Псковской области — Великолукский мясокомбинат и КАБОШ, а также более 180 школьников, студентов и педагогов из 8 учебных заведений. Программа включала профориентационные и карьерные игры, интерактивные зоны и мастер-классы, виртуальные экскурсии на предприятия, дегустацию продукции от работодателей и многое другое.
В результате участники получили не только информацию о возможных местах трудоустройства, но и ценные знания о современных профессиях. По итогам фестиваля каждый третий его участник получил предложение о работе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.