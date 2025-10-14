В колледже кузбасской Юрги прошла ярмарка вакансий

Онлайн-мероприятие «Ярмарка вакансий по подбору сотрудников для работы на курорте “Шерегеш”» состоялось в Юргинском технологическом колледже имени Геннадия Павлючкова в Кузбассе. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
В ходе ярмарки представители ведущих предприятий курорта представили подробную информацию о вакантных должностях в апарт-отеле «Шермонт», гостинично-развлекательных комплексах «Альпен Клаб», «Ольга» и «Берлога» и других организациях.
Участники не только ознакомились с представленными вакансиями, но и напрямую пообщались с представителями курорта. Учащиеся колледжа активно интересовались условиями прохождения практики, перспективами трудоустройства после окончания обучения, а также задавали вопросы по условиям проживания, транспортному обеспечению, уровню оплаты труда и другим аспектам работы на курорте.
«По итогам ярмарки всем желающим было предложено откликнуться на вакансии и пройти онлайн-собеседование. Мероприятие способствовало эффективному взаимодействию между работодателями туристического кластера и будущими специалистами отрасли», — отметил директор колледжа Сергей Решетка.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.