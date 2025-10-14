В селе Новоандриановка Ростовской области отремонтировали улицу Школьную

Участок дороги по улице Школьной отремонтировали в селе Новоандриановка Матвеево-Курганского района Ростовской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Специалисты улучшили отрезок протяженностью 1,4 км. Они сняли старое полотно и устранили пучины. Затем строители уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины.
Отметим, что улица Школьная — одна из центральных в селе. Она ведет к школе и детской площадке. Кроме того, по ней ездят школьные и рейсовые автобусы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.