Ливни в Испании помогли найти пропавшего 15 лет назад пенсионера: Все это время он был дома

Как писал сайт KP.RU, ранее в Москве в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая попросила правоохранителей помочь попасть в квартиру ее пожилой матери. Она пояснила, что уже несколько лет не общается с пенсионеркой из-за ссоры. Оперативники вскрыли дверь и обнаружили в одной из комнат мумифицированный труп женщины. Приблизительная давность смерти — примерно 1,5−2 года. Женщина рассказала полицейским, что в тот день она приехала помириться с матерью.