Ливни в Испании помогли найти пропавшего 15 лет назад пенсионера: Все это время он был дома

В Испании в Валенсии благодаря ливням удалось найти останки одинокого пожилого мужчины, о смерти которого ничего не было известно почти 15 лет. Об этом сообщило издание Levante-EMV.
По данным газеты, тело 84-летнего пенсионера пролежало в спальне около 15 лет, пока соседи мужчины не вызвали полицию из-за протечек после сильных дождей. Когда пожарные вскрыли дверь квартиры, то нашли полностью разложившийся скелет в одежде. Предварительное расследование установило, что смерть пожилого мужчины наступила по естественным причинам.
«Некоторые соседи думали, что его перевезли в дом престарелых, другие предполагали, что родственники забрали его к себе», — уточнило издание.
Кроме того, за все эти годы был накоплен долг за коммунальные услуги в размере 11 тысяч евро (около 1,1 миллиона рублей). При этом задолженность частично погашалась за счет пенсии мужчины, которую продолжали начислять. Также стало известно, что умерший не поддерживал контактов с бывшей женой, детьми и другими родственниками.
