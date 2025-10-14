14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск белорусско-российского спутника предварительно намечен на 2028 год. Об этом на пресс-конференции сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский космический конгресс пройдет в Минске 21−23 октября Беларусь планирует запустить малый спутник для наблюдения за ионосферой Земли в декабре.
«В 2012 году был запущен наш первый аппарат дистанционного зондирования Земли. Платформа российская, полезная нагрузка белорусская. Этот успешный опыт международной кооперации дал свой результат. Сейчас на орбите летает большая совместная с Россией орбитальная группировка спутников, которая обеспечивает наши страны космическими снимками с разрешением 2 м. Дальнейшее развитие этого направления — создание космического аппарата сверхвысокого разрешения 35 см. Здесь та же самая кооперация. Россия делает платформу, обеспечивает запуск, а Беларусь делает телескоп и наземную инфраструктуру. Предварительно запуск запланирован на 2028 год», — сказал Сергей Золотой.
По его словам, аппарат будет иметь ряд уникальных функций. «Для того, чтобы сделать 3D-модель местности, как правило, используется стереосъемка, то есть два снимка под углом. Но когда мы хотим сделать 3D-модель города, где у нас плотная застройка, там возникает область тени, и двух снимков недостаточно. Наш аппарат будет делать три снимка одновременно, и можно будет строить точные 3D-модели городов. Соответственно, спектр задач, которые будет решать этот спутник, существенно расширяется. Кроме того, у нас будет возможность с высоты 500 км снять полутораминутный фильм с разрешением 0,4 м. Это направление абсолютно новое и имеет достаточно большие перспективы использования», — отметил ученый.