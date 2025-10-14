Запуск белорусско-российского спутника предварительно намечен на 2028 год

По его словам, аппарат будет иметь ряд уникальных функций. «Для того, чтобы сделать 3D-модель местности, как правило, используется стереосъемка, то есть два снимка под углом. Но когда мы хотим сделать 3D-модель города, где у нас плотная застройка, там возникает область тени, и двух снимков недостаточно. Наш аппарат будет делать три снимка одновременно, и можно будет строить точные 3D-модели городов. Соответственно, спектр задач, которые будет решать этот спутник, существенно расширяется. Кроме того, у нас будет возможность с высоты 500 км снять полутораминутный фильм с разрешением 0,4 м. Это направление абсолютно новое и имеет достаточно большие перспективы использования», — отметил ученый. -0-