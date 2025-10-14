Почти 70% жителей Сюмсинского района Удмуртии прошли диспансеризацию

Диспансеризацию прошли 3099 жителей Сюмсинского района Удмуртии за 9 месяцев этого года, что составляет 67,4% от годового плана, а профилактические осмотры — 582 человека. Эта способствует достижению цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Для максимального охвата населения медработники не только ведут прием в медучреждениях, но и организуют выезды в трудовые коллективы. Благодаря этому осмотры прошли сотрудники ведущих предприятий района, включая Сюмсинское лесничество, жилищно-коммунальное хозяйство и администрацию района. Всего периодические медосмотры в этом году прошли 729 работников из 10 организаций.
Наиболее значимым итогом этой работы стало своевременное выявление заболеваний. За отчетный период впервые диагностировано 112 случаев артериальной гипертонии, 19 случаев сахарного диабета 2 типа и 10 случаев онкологических заболеваний. Все пациенты с вновь выявленными заболеваниями взяты на диспансерный учет. Распределение по группам здоровья показывает, что у 74,8% обследованных выявлены хронические заболевания, что требует усиленного диспансерного наблюдения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.