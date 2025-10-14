IT-эксперт Бориславский рассказал о популярной мошеннической схеме

Простые меры предосторожности при использовании QR-кодов и переходе по интернет-ссылкам могут защитить пользователей от киберпреступников, рассказал РИАМО эксперт Владислав Кокунцыков. Он рекомендует избегать сканирования QR-кодов в случайных местах и проверять ссылки через специализированные приложения. Он также советует не участвовать в опросах, требующих данные от аккаунтов соцсетей, и игнорировать инвестиционные предложения в мессенджерах с обещанием быстрого дохода.