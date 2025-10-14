IT-эксперт Бориславский рассказал о популярной мошеннической схеме

Мошенники активизировали фишинговые атаки на россиян, используя тему налоговых уведомлений за 2024 год. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт Даниил Бориславский.
Эксперт описал три основные схемы обмана, включая рассылку писем и сообщений с предложением проверить задолженность, бумажные письма с QR-кодами и предложения быстрой оплаты без комиссии. Во всех случаях злоумышленники создают психологическое давление, используя формулировки о возможном аресте карт или ограничении выезда.
Бориславский рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не сканировать неизвестные QR-коды. Проверять и оплачивать налоги следует исключительно через официальный сайт или приложение ФНС.
Простые меры предосторожности при использовании QR-кодов и переходе по интернет-ссылкам могут защитить пользователей от киберпреступников, рассказал РИАМО эксперт Владислав Кокунцыков. Он рекомендует избегать сканирования QR-кодов в случайных местах и проверять ссылки через специализированные приложения. Он также советует не участвовать в опросах, требующих данные от аккаунтов соцсетей, и игнорировать инвестиционные предложения в мессенджерах с обещанием быстрого дохода.
Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» добавили функцию доверенного контакта для защиты аккаунта.