IT-эксперт Бориславский рассказал о популярной мошеннической схеме

Злоумышленники используют тему налогов для фишинговых атак на россиян.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники активизировали фишинговые атаки на россиян, используя тему налоговых уведомлений за 2024 год. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт Даниил Бориславский.

Эксперт описал три основные схемы обмана, включая рассылку писем и сообщений с предложением проверить задолженность, бумажные письма с QR-кодами и предложения быстрой оплаты без комиссии. Во всех случаях злоумышленники создают психологическое давление, используя формулировки о возможном аресте карт или ограничении выезда.

Бориславский рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не сканировать неизвестные QR-коды. Проверять и оплачивать налоги следует исключительно через официальный сайт или приложение ФНС.

Простые меры предосторожности при использовании QR-кодов и переходе по интернет-ссылкам могут защитить пользователей от киберпреступников, рассказал РИАМО эксперт Владислав Кокунцыков. Он рекомендует избегать сканирования QR-кодов в случайных местах и проверять ссылки через специализированные приложения. Он также советует не участвовать в опросах, требующих данные от аккаунтов соцсетей, и игнорировать инвестиционные предложения в мессенджерах с обещанием быстрого дохода.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» добавили функцию доверенного контакта для защиты аккаунта.