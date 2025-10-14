Самарская область приняла участие в форуме «Креативный код. Россия»

Мероприятие объединило представителей креативного бизнеса, органов власти, институтов развития и международных партнеров, чтобы обсудить роль творческих индустрий в экономике будущего. В делегацию от Самарской области вошли представители минэкономразвития региона и инфраструктуры поддержки креативного сектора. Всего в форуме приняли участие более 5 тыс. человек из 80 регионов страны.