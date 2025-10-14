Самарская область приняла участие в форуме «Креативный код. Россия»

Делегация Самарской области поучаствовала в форуме «Креативный код. Россия», который прошел 9−10 октября в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
Мероприятие объединило представителей креативного бизнеса, органов власти, институтов развития и международных партнеров, чтобы обсудить роль творческих индустрий в экономике будущего. В делегацию от Самарской области вошли представители минэкономразвития региона и инфраструктуры поддержки креативного сектора. Всего в форуме приняли участие более 5 тыс. человек из 80 регионов страны.
«В Самарской области ведется активная работа по развитию креативных индустрий. Мы отмечаем значительный потенциал этого сектора и его растущий вклад в региональную экономику. Участие в масштабном форуме — это возможность перенять опыт коллег, поделиться своими наработками, сверить вектор развития вместе с федеральными коллегами», — отметил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Олег Майоров.
На форуме представили лучшие региональные практики. Особое внимание уделили экспертному треку для малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям найти новые возможности для развития. Также были организованы дискуссии по 16 направлениям креативной экономики, охватывающим такие области, как мода, дизайн, IT и гастрономия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.