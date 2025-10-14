Медработники из Ленобласти поучаствовали во всероссийском конгрессе

Всероссийский конгресс «Качество в заботе о здоровье каждого» состоялся в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». К мероприятию присоединились специалисты Ломоносовской межрайонной больницы Ленинградской области, сообщили в медучреждении.
Конгресс собрал лучших представителей среднего медицинского звена из разных уголков страны. Программа включала панельные дискуссии и обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Участники конгресса обсудили сохранение кадрового потенциала, взаимодействие общественных организаций с органами власти, профилактику выгорания у молодых медицинских работников и другие актуальные вопросы в сфере здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.