«Будут биться рекорды»: в РАН предупредили о движении к Земле потока плазмы

Ранее стало известно, что до конца октября россиянам предстоит пережить две мощные магнитные бури. Первая волна начнется 17 октября слабым уровнем, постепенно усиливаясь до умеренного, а вторая — с 24 октября — достигнет пика в шестой уровень интенсивности. При этом в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что на этой неделе, с 13 по 19 октября, влияние Солнца на магнитное поле Земли будет минимальным.