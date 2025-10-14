«Будут биться рекорды»: в РАН предупредили о движении к Земле потока плазмы

К Земле направляется огромный поток солнечной плазмы, а также растет солнечная активность. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Будут биться рекорды — пока двух- трехмесячные, — говорится в сообщении.
В ИКИ РАН также добавили, что 15 октября ожидается пик вспышек на Солнце.
Ранее стало известно, что до конца октября россиянам предстоит пережить две мощные магнитные бури. Первая волна начнется 17 октября слабым уровнем, постепенно усиливаясь до умеренного, а вторая — с 24 октября — достигнет пика в шестой уровень интенсивности. При этом в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что на этой неделе, с 13 по 19 октября, влияние Солнца на магнитное поле Земли будет минимальным.
Сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев заявил, что магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Эксперт отметил, что у человека нет органов, способных воспринимать магнитное поле.