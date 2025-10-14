Духовность, труд, спорт. Какие темы обсудили многодетные семьи на «Разговоре о важном» в Полоцке

Житель Добруша Вадим Медведев признался, что изначально и не думал становиться многодетным папой, но со временем свое мнение изменил, став отцом. Его супруга Марина подчеркнула, что родители, которые хотят воспитать хороших детей, должны прежде всего сами показывать пример поведения — жить без вредных привычек и относиться друг у другу с уважением и любовью. Их дети говорят, что тоже планируют завести большие семьи, потому что видят, как папа с мамой друг для друга являются главное опорой и поддержкой. Марина также предложила привлекать в помощь женщинам, особенно молодым мамам, одиноких пенсионерок, которые и своим опытом поделятся, и приготовят что-то, научат ухаживать за ребенком. Участники «Разговора о важном» отметили, что это был бы неплохой пилотный проект, хотя как таковая идея не нова, потому что в советское время, когда не было декретного отпуска, за малышами чаще всего присматривали неработающие бабушки.