Духовность, труд, спорт. Какие темы обсудили многодетные семьи на «Разговоре о важном» в Полоцке

14 октября, Полоцк /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Что дать детям взамен гаджетов, с помощью чего воспитать в них ответственность, как своим примером научить коммуникации — личным опытом во время традиционного мероприятия «Разговор о важном», проходящего в Полоцке, поделились многодетные семьи из разных регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Уже в третий раз в Полоцке проходит семейный форум, в котором приняли участие по пять представителей всех регионов Беларуси и Минска. Площадкой для встречи стал Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, и мероприятие стало особенно символичным в год 900-летия со дня основания святой обители. Проходящий под эгидой Совета Республики и Белорусской православной церкви «Разговор о важном» — формат встречи, где семьи делятся личным опытом в воспитании детей, супружеских взаимоотношениях, участии в общественной жизни, озвучивают актуальные, с их точки зрения, вопросы и проблемы. Мероприятие в Полоцке собрало представителей разных сфер — образования, правоохранительного блока, духовенства.
Павел и Анна Яцуковичи из Борисовского района — родители пятерых детей. Они придерживаются православных традиций и ратуют за популяризацию семейных ценностей. Они подняли вопрос о заимствованных праздниках, таких как Хэллоуин. Супруги отметили, что в отдельных торговых сетях предлагают тематические товары, которые не свойственны православным традициям. Участники встречи отметили, что запрет на торговлю «пугающими» атрибутами — непродуктивная и неэффективная мера, вместо этого можно было бы предложить торговым сетям составлять определенные наборы, например, перед Яблочным Спасом — яблоки, мука, сахар, которые можно использовать для приготовления пирогов, затем делать фото таких кулинарных произведений и получать за это какие-то бонусы. Так можно создавать позитивный образ православных праздников и повысить интерес к ним.
Многодетная мама Анна в свою очередь отметила положительный образ на баннерах, которые она заметила в Минске, например, со слоганом: «Жениться — это по-мужски». Она внесла предложение расширить их распространение и на регионы, а также на подобных плакатах представлять другие позитивные девизы о семье, отцовстве и материнстве.
Могилевчане Юлия и Сергей Дубонос поделились опытом взаимодействия с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Они организуют камерные встречи, где вовлекают детей и взрослых в различные общие активности, например, на Пасху — это раскрашивание яиц. Юлия высказала мнение, что часто проблемы в семьях случаются из-за отсутствия или неправильно выстроенной коммуникации. Она рассказала, что после подобных детско-родительских игр и занятий взрослые и их чада объединяются, начинают лучше понимать друг друга. Могилевчане отметили, что готовы поделиться своим опытом со всеми, кто захочет проводить такие же «посиделки», чтобы помочь трудным семьям преодолеть сложности в общении.
Житель Добруша Вадим Медведев признался, что изначально и не думал становиться многодетным папой, но со временем свое мнение изменил, став отцом. Его супруга Марина подчеркнула, что родители, которые хотят воспитать хороших детей, должны прежде всего сами показывать пример поведения — жить без вредных привычек и относиться друг у другу с уважением и любовью. Их дети говорят, что тоже планируют завести большие семьи, потому что видят, как папа с мамой друг для друга являются главное опорой и поддержкой. Марина также предложила привлекать в помощь женщинам, особенно молодым мамам, одиноких пенсионерок, которые и своим опытом поделятся, и приготовят что-то, научат ухаживать за ребенком. Участники «Разговора о важном» отметили, что это был бы неплохой пилотный проект, хотя как таковая идея не нова, потому что в советское время, когда не было декретного отпуска, за малышами чаще всего присматривали неработающие бабушки.
Многие семьи рассказали, что учат своих детей ответственности, отдавая их в спорт и приобщая к труду. Например, семья Фисенкиных распределяет обязанности, и все их домашние дела обозначены в «договоре», который подписывает каждый из ребят. Кому-то нужно загрузить посуду в моечную машину, кто-то сортирует чистое белье. Обсудили семьи и чрезмерное увлечение подрастающего поколения гаджетами. Педагоги отметили, что после ввода ограничения в школах на смартфоны ребята стали больше общаться, они вместе ходят гулять. Однако родители понимают, что и дома не стоит позволять мальчикам и девочкам «залипать» в сети, а нужно предложить им хорошую альтернативу. В семье заменой может стать общение между взрослыми и детьми, совместное времяпрепровождение.
Елена Рудаковская из Копыльского района рассказала о своем опыте гиперопекающей мамы. Когда она заметила, что ее дети стали замкнутыми, она обратилась к психологу. Специалист сначала работала с ребятами, а потом пообщалась с их мамой, которая находилась в замкнутом круге — дом, семья, работа. И Елене психолог порекомендовала уделить время себе, чтобы ее позитивное настроение распространялось и на ее детей, мужа. После этого женщина стала ходить на танцы, заниматься с любимым супругом в тренажерном зале, и она заметила значительные перемены. «Счастливая мама — счастливая семья», — сказала она.
«Сегодня в третий раз на гостеприимной полоцкой земле прошел масштабный семейный форум. Мы отмечаем, что это стало уже доброй традицией и даже визитной карточкой благодаря беспрецедентному уровню глубины человеческой коммуникации. На встрече с семьями, представляющими все регионы нашей страны, присутствовали первые лица законодательной ветви власти, руководители духовенства, но это нисколько не сковывало и не стесняло общения наших граждан, которое прошло в очень теплой эмоциональной атмосфере. Исходя из этого и повестка вопросов, которые звучали сегодня, касалась не только исключительно семейно-брачных отношений. Это вопросы общественного развития, социальной защиты населения, вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, духовно-нравственного воспитания», — сказал журналистам по окончании мероприятия председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец.
Он подчеркнул, что завтра, во второй день семейного форума, продолжится общение с участниками масштабного мероприятия. -0-
Фото Николая Петрова.