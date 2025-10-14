В Беларуси обновлены санэпидтребования к содержанию и эксплуатации жилых домов

Также предусмотрено, что чистота должна соблюдаться во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, козырьках над входами в подъезды, приямках и иных конструктивных элементах многоквартирных жилых домов. При этом в них не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.