14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлены санэпидтребования к содержанию и эксплуатации жилых домов. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения от 4 августа 2025 года № 67, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.
Документом установлены санэпидтребования к содержанию и эксплуатации многоквартирных, блокированных, одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий.
Правовым актом, в частности, определено, что с 23.00 до 7.00 в многоквартирных жилых домах не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Исключение составляют работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
Также предусмотрено, что чистота должна соблюдаться во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, козырьках над входами в подъезды, приямках и иных конструктивных элементах многоквартирных жилых домов. При этом в них не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.
Содержанию в исправном состоянии подлежат системы искусственного освещения подвальных помещений и технических подполий эксплуатируемых многоквартирных жилых домов.
Установлено, что во вспомогательных помещениях таких домов не допускается наличие безнадзорных и диких животных, в том числе птиц, рукокрылых и пресмыкающихся, синантропных грызунов и насекомых.
Что касается придомовой территории многоквартирного жилого дома, то ее необходимо содержать в чистоте. При входе в такие дома должны находиться урны для сбора отходов, решетки или другие устройства для очистки обуви.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 7 января 2012 года № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».-0-