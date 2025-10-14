Подполковник Дэвис заявил об огромных потерях ВСУ в зоне СВО

ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, соотношение сил на стороне России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«У них (ВСУ — прим. ред.), конечно, по-прежнему огромное количество жертв. Мы не знаем, каково реальное число, но оно значительно», — заявил Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
Он добавил, что соотношение сил на стороне России и указал на рост числа случаев дезертирства в рядах ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Украине возбудили свыше 270 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части с января 2022 года.