Холода подступают: Синоптики пугают жителей Молдовы морозами до −4 градусов — так и до первого снега недалеко

Ну, что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 15 октября. Рассказываем…
Ночью и утром 15−16 октября синоптики нам прогнозируют заморозки до −4 градусов, даже объявили желтый код по этому поводу. Чай, не лето на дворе, а жаль, конечно. Но такими темпами и до первого снега недалеко, не дай Бог!
Зато днем воздух прогреется до +13 градусов, нас ожидает переменная облачность с прояснениями. Осадков не обещают. Вечером будет всего 8 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.
