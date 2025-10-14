На Филиппа Киркорова подали в суд: Из-за этого инцидента к певцу приходил следователь

Красногорский суд в Московской области зарегистрировал иск против певца Филиппа Киркорова. В иске требуют компенсацию за моральный вред, который получил охранник на концерте Ани Лорак в «Крокус сити холл». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.
Инцидент произошел в 2023 году. Киркоров тогда грубо толкнул охранника Александра Короткого. Адвокат певца Александр Добровинский рассказывал, что охранник подал заявление и к Киркорову даже приходил следователь.
По словам адвоката, все вопросы уладили мирным путем. И тем не менее, иск зарегистрировали 6 октября 2025 года, а на следующий день передали судье. Но дату судебного заседания пока не назначили.
Ранее KP.RU сообщил, что на Киркорова также подали в суд в попытке отсудить у него землю на Москве-реке.