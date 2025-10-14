Макрон не попал в топ-50 политиков своей страны: Это первый случай в истории Франции

Как отмечает Paris Match, Франсуа Олланд и Николя Саркози, которые являются предшественниками Макрона на должности президента, никогда не опускались в топе ниже 43-го места. При этом ни один из французских политиков, занявших строчки в топе, не смог получить более 50% положительных отзывов от опрошенных.