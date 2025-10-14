Макрон не попал в топ-50 политиков своей страны: Это первый случай в истории Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет лидером страны, который не смог попасть в топ-50 популярных французских политиков. Об этом сообщает журнал Paris Match, опубликовавший соответствующий рейтинг.
Согласно источнику, 78% из тысячи совершеннолетних французов, принявших участие в опросе, отрицательно оценивают работу Макрона посту главы государства. При этом издание отмечает, что месяцем ранее данные показатели находились на отметке в 70%.
«Наблюдается массовое неприятие уходящих политиков, имеющих прямое или косвенное отношение к макронизму», — заявил в интервью изданию гендиректор Французского института общественного мнения Фредерик Даби, комментируя составленный рейтинг.
Он подчеркнул, что показатели отрицательного отношения к Макрону стали рекордом, которые показывают растущее в стране недовольство.
Известно, что в составленном рейтинге Макрон занял 51-ю строчку рейтинга. Сразу перед ним, войдя в список из 50 самых популярных политиков, оказался бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру, ушедший в отставку в сентябре текущего года.
Как отмечает Paris Match, Франсуа Олланд и Николя Саркози, которые являются предшественниками Макрона на должности президента, никогда не опускались в топе ниже 43-го места. При этом ни один из французских политиков, занявших строчки в топе, не смог получить более 50% положительных отзывов от опрошенных.
Ранее KP.RU сообщал, что в настоящее время во Франции обострился политический кризис внутри правительства страны. Уход в отставку очередного премьер-министра Себастьяна Лекорню вгоняет Макрона в настоящий хаос.