Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кондрахин предупредил о возможности некроза тканей из-за сна в обнимку

Некроз тканей может начаться во время сна в обнимку в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: АиФ Челябинск

Сон в обнимку может привести к некрозу тканей при определенных обстоятельствах, например в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что в подобных случаях нарушается нормальная цикличность сна, и организм теряет способность менять положение тела. Это может вызвать синдром длительного раздавливания с нарушением кровоснабжения и последующим омертвлением тканей.

При этом тактильные контакты перед сном оказывают положительное влияние на здоровье. Как рассказала радио Sputnik врач-психосоматолог Екатерина Тур, объятия снижают уровень кортизола, активируют выработку гормонов счастья и укрепляют иммунитет. Кратковременные физические контакты при засыпании помогают снизить стресс и нормализовать эмоциональное состояние, хотя не влияют на общее качество сна.

Ранее эксперт Станислав Самбурский объяснил раздражение людей к слишком идеальным партнерам.