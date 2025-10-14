Врач Кондрахин предупредил о возможности некроза тканей из-за сна в обнимку

При этом тактильные контакты перед сном оказывают положительное влияние на здоровье. Как рассказала радио Sputnik врач-психосоматолог Екатерина Тур, объятия снижают уровень кортизола, активируют выработку гормонов счастья и укрепляют иммунитет. Кратковременные физические контакты при засыпании помогают снизить стресс и нормализовать эмоциональное состояние, хотя не влияют на общее качество сна.