В Польше родители 27 лет прятали от окружающих свою дочь

В польском городе Свентохловице родители на протяжении 27 лет удерживали дочь в заточении в собственной квартире. Об этом передает польская радиостанция RMF24.
Сообщается, что 42-летняя Мирелла содержалась в заточении собственными родителями в небольшой комнате. При этом соседи были убеждены, что она пропала еще в юности, а родители рассказывали разные версии исчезновения дочери.
Ситуация вскрылась лишь после того, как правоохранители приехали по вызову соседей о семейном конфликте. Прибывшие сотрудники полиции и обнаружили измученную и дезориентированную Миреллу.
После освобождения женщину госпитализировали, два месяца медики боролись за ее восстановление. В настоящее время ей помогает группа волонтеров.
