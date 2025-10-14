Ричмонд
В Польше родители 27 лет прятали от окружающих свою дочь

В польском городе Свентохловице 42-летняя Мирелла провела более четверти века в заточении в небольшой комнате собственного дома.

Источник: Аргументы и факты

В польском городе Свентохловице родители на протяжении 27 лет удерживали дочь в заточении в собственной квартире. Об этом передает польская радиостанция RMF24.

Сообщается, что 42-летняя Мирелла содержалась в заточении собственными родителями в небольшой комнате. При этом соседи были убеждены, что она пропала еще в юности, а родители рассказывали разные версии исчезновения дочери.

Ситуация вскрылась лишь после того, как правоохранители приехали по вызову соседей о семейном конфликте. Прибывшие сотрудники полиции и обнаружили измученную и дезориентированную Миреллу.

После освобождения женщину госпитализировали, два месяца медики боролись за ее восстановление. В настоящее время ей помогает группа волонтеров.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес решение о принудительном лечении женщины, похитившей в июле текущего года чужого пятилетнего ребенка с детской площадки и удерживавшей его у себя.