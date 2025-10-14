Ученые открыли новую фазу льда, замерзающего при комнатной температуре

12 апреля крупнейший в мире айсберг А23а лишился сразу почти четырех процентов своей площади, уменьшившись на 120 квадратных километров, что в четыре раза превышает размеры озера Байкал. Ученые выяснили, что фрагмент откололся от ледяной глыбы в районе моря Скоша в Атлантике.