Ученые открыли новую фазу льда, замерзающего при комнатной температуре

Ученые открыли новую фазу льда во время экспериментов с крупнейшим в мире рентгеновским лазером. Ее назвали льдом XXI, пишет Nature Materials.
Замерзшая вода технически считается льдом I, но воздействие различных режимов температуры и давления на воду может привести к образованию более 20 различных форм вещества.
В частности, лед XXI обладает тетрагональной кристаллической структурой. Крупные повторяющиеся элементы состоят из 152 молекул воды. Эта форма образуется при комнатной температуре, но для ее появления требуется экстремальное давление.
Для создания льда XXI исследователи использовали ячейку с алмазной наковальней. За 10 миллисекунд они сжали воду до давления 2 гигапаскаля, которое примерно в 20 тысяч раз превышает давление воздуха на уровне моря.
После этого давление ослабили, после чего повторили процесс. Во время процесса рентгеновские лучи делали миллион снимков в секунду и фиксировали изменения кристаллической структуры.
В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что лед XXI является одной из промежуточных фаз при переходе воды в экзотическую фазу льда VI, передает журнал Nature Materials.
