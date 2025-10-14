Ричмонд
Тревел-блогерша из России назвала лучшие страны для одиноких путешественников

Тревел-блогерша Маша Тук из Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, что для одиноких туристов лучше всего подходят азиатские страны, в том числе Таиланд, Лаос и Вьетнам.

По словам девушки, таким путешественникам лучше всего жить в хостелах, чтобы там знакомиться с туристами из других странах и находить новых друзей. Она добавила, что в перечисленных направлениях одинокому путешественнику будет весело.

Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться.

Урбанист и блогер Илья Варламов* рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам.

Путешествие в Страну восходящего солнца для граждан России нередко становится культурным шоком, так как она сильно отличается от любой другой страны. По словам блогера Елены, там «все кажется нереальным».

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.