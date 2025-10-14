Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туроператоры Волгоградской области посетили центр «Юный ястреб»

Мероприятие объединило около 20 организаций.

Представители сферы гостеприимства посетили центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ходе информационного тура, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Мероприятие объединило около 20 туроператоров. На территории «Юного ястреба» участники посетили выставочный центр, который включает в себя три открытые и две закрытые площадки — там работает экспозиция, посвященная авиации, а также расположена авиа- и сухопутная боевая техника.

Еще одним объектом тура стал аэродинамический комплекс Like Fly, который находится неподалеку от спортивной школы. Представители турсферы смогли ознакомиться с принципом работы первой и единственной профессиональной аэротрубы Волгоградской области. Экскурсия по авиационно-спортивным площадкам стала полезным опытом для участников инфотура. Полученная информация позволит обогатить региональный экскурсионный продукт новыми фактами и расширить перечень объектов показа.

Напомним, за девять месяцев 2025 года регион посетили более 1,6 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.