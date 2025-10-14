Туроператоры Волгоградской области посетили центр «Юный ястреб»

Представители сферы гостеприимства посетили центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ходе информационного тура, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Мероприятие объединило около 20 туроператоров. На территории «Юного ястреба» участники посетили выставочный центр, который включает в себя три открытые и две закрытые площадки — там работает экспозиция, посвященная авиации, а также расположена авиа- и сухопутная боевая техника.
Еще одним объектом тура стал аэродинамический комплекс Like Fly, который находится неподалеку от спортивной школы. Представители турсферы смогли ознакомиться с принципом работы первой и единственной профессиональной аэротрубы Волгоградской области. Экскурсия по авиационно-спортивным площадкам стала полезным опытом для участников инфотура. Полученная информация позволит обогатить региональный экскурсионный продукт новыми фактами и расширить перечень объектов показа.
Напомним, за девять месяцев 2025 года регион посетили более 1,6 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.