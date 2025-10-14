Ричмонд
Отопительный сезон в Таганроге стартует 15 октября

Глава Таганрога анонсировала планы по запуску отопления с 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о подготовке к началу отопительного сезона в городе. По ее словам, планируется начать подачу тепла с 15 октября.

— Напомню, что существует норматив, который зависит от погодных условий. Согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура не превышает восемь градусов тепла. Держим этот показатель на контроле, — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

В первоочередном порядке тепло будет подано в социальные объекты: образовательные, медицинские, культурные и спортивные учреждения. А для начала подачи отопления в многоквартирные дома управляющим компаниям или уполномоченным лицам необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию.

