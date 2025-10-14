Отопительный сезон в Таганроге стартует 15 октября

— Напомню, что существует норматив, который зависит от погодных условий. Согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура не превышает восемь градусов тепла. Держим этот показатель на контроле, — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.