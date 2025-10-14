Специалисты из Воронежской области обучились бережливому производству

Программа мероприятия была разбита на три дня. Участники посетили 40 мастер-классов с экспертами Федерального центра компетенций и панельные дискуссии с руководителями компаний. На практических занятиях они усовершенствовали свои знания об инструментах бережливого производства, изучили лучшие практики организации и проведения обучения и улучшили тренерские навыки.