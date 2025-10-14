Специалисты из Воронежской области обучились бережливому производству

Обучение по бережливому производству в Школе тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» в Москве прошли представители компаний Воронежской области, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций.
Всего в этом году мероприятие собрало представителей свыше 500 предприятий. Обучение прошли внутренние тренеры компаний, региональных центров компетенций, инструкторы и ответственные за обучение по бережливому производству. Участниками от Воронежской области стали представители компаний «Молвест» и «Лутов Снэк Групп».
Программа мероприятия была разбита на три дня. Участники посетили 40 мастер-классов с экспертами Федерального центра компетенций и панельные дискуссии с руководителями компаний. На практических занятиях они усовершенствовали свои знания об инструментах бережливого производства, изучили лучшие практики организации и проведения обучения и улучшили тренерские навыки.
Напомним, вступить в федпроект «Производительность труда» могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, для этого нужно подать заявку на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.