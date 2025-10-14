Вольфович: Европа делает все, чтобы украинский конфликт разгорался все больше

«Чтобы остановить украинский конфликт (Президент об этом говорил), нужна прежде всего политическая воля», — отметил госсекретарь Совбеза. Украинское и российское руководство должно сесть за стол переговоров и немедленно поставить точку. «Кроме них, двух государств, на мой взгляд, никто не примет решение, чтобы остановить этот конфликт», — заключил он. -0-