Вольфович: Европа делает все, чтобы украинский конфликт разгорался все больше

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа делает все, чтобы украинский конфликт разгорался все больше и больше. Таким мнением поделился государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Запад заинтересован в том, чтобы конфликт в Украине продолжался. Запад не сделает ничего, чтобы предотвратить конфликт. Мы видим по их поступкам, по их делам», — сказал Александр Вольфович.
«Посмотрите, безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны с территории Польши идут в Украину. Не гуманитарные грузы», — заметил он.
О каком мире может говорить Европа, задался вопросом госсекретарь Совбеза. «Она подталкивает и делает все возможное, чтобы пожар войны в Украине разгорался все больше и больше», — считает он.
Отвечая на вопрос, может ли активизироваться решение украинской проблемы после улучшения ситуации на Ближнем Востоке, Александр Вольфович заметил, что об этом сложно судить.
«Чтобы остановить украинский конфликт (Президент об этом говорил), нужна прежде всего политическая воля», — отметил госсекретарь Совбеза. Украинское и российское руководство должно сесть за стол переговоров и немедленно поставить точку. «Кроме них, двух государств, на мой взгляд, никто не примет решение, чтобы остановить этот конфликт», — заключил он. -0-