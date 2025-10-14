Учащиеся из Сызрани победили в финале инженерно-технологической конференции

Участники из Сызрани стали победителями финала пятой открытой межрегиональной инженерно-технологической конференции «Наука. Смелость. Изобретения», который прошел 8 октября в Новокуйбышевске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Мероприятие объединило около тысячи талантливых школьников и студентов со всей России, заинтересованных в развитии инженерии, науки и высоких технологий. На заочном этапе жюри рассмотрело 342 заявки, из которых 149 наиболее интересных проектов вышли в финал. Молодые инженеры представили свои исследования и разработки в десяти специализированных секциях.
Команда десятиклассников из Ростех-класса лицея Сызрани заняла первое место в инженерных соревнованиях. Теперь учащиеся смогут повысить свои шансы на поступление в престижные учебные заведения благодаря дополнительным бонусам при сдаче ЕГЭ. Также лучшим участникам вручили дипломы и рекомендации ведущих экспертов отраслей, помогающие выстроить карьеру в технической сфере.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.