Эксперт Баньковская назвала гриб, который может замедлить рост опухолей

Гриб чага может помочь при лечении онкологии, а также при профилактике серьезных заболеваний. Об этом сообщила доцент кафедры химический технологий Пермского Политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.
По ее словам, чага известен своими лечебными свойствами еще с древних времен, его использовали в народной медицине Урала и Сибири. Гриб применяли в виде чаев при туберкулезе, онкологических заболеваниях, а также как обезболивающее и противовоспалительное средство.
Настой чаги используется как вспомогательное средство при злокачественных новообразованиях, когда другие методы лечения невозможны. Исследования показали, что чага может замедлить рост опухолей на ранних стадиях, однако гриб не является радикальным средством лечения заболевания.
Эксперт отметила, что чага полезна при диабете второго типа. Также гриб эффективен при хронических гастритах, язвах и полипах. Кроме того, он снижает усталость и обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими, гипогликемическими и другими полезными свойствами, передает Ura.ru.
Из всех известных науке 16 тысяч видов грибов съедобными считаются только около трех тысяч. Однако даже среди привычных не все грибы безопасны и полезны. Эксперты Пермского Политеха сообщили, что некоторые грибы действительно обогащают рацион ценными веществами, и дали рекомендации по правильному приготовлению, чтобы сохранить их питательную ценность.