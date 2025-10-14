На Бескудниковском бульваре в Москве построят многоквартирный дом

Дом по программе реновации построят на Бескудниковском бульваре в Москве, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект предусматривает возведение двух жилых корпусов переменной этажности. Первый корпус будет разделен на две секции, второй — на пять. Всего в доме запроектировано 610 квартир», — отметил Щербаков.
На первых этажах дома разместят коммерческие помещения с отдельными входами. Также там оборудуют вестибюли, колясочные и комнаты консьержей. Все квартиры в доме сдадут с чистовой отделкой и с остекленными лоджиями и балконами. Работы проведут с использованием износостойких и долговечных материалов.
Кроме того, проект предусматривает создание безбарьерной среды во дворах и местах общего пользования. На прилегающей территории также установят детские и спортивные площадки, высадят газоны, декоративные деревья и кустарники.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.