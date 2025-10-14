Ричмонд
Киевское метро было частично обесточено, без света остались несколько станций

На двух станциях метро в Киеве возник коллапс из-за временного отключения электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Метро в Киеве частично осталось без света, нарушив работу подземного транспорта на некоторых станциях. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» во вторник, 14 октября.

«Киевское метро частично осталось без света, сообщают местные паблики. На станциях — коллапс», — говорится в сообщении.

Согласно местным СМИ, временно обесточены были станции «Крещатик» и «Арсенальная» столичного метро Украины. При этом местные власти официально не сообщали о проблемах в работе подземки.

Министерство энергетики Украины, в свою очередь, передавало об экстренных отключениях электроэнергии в Киевской области, а также в других регионах страны.

Ранее KP.RU сообщал, что украинская энергокомпания ДТЭК временно ограничила электроснабжение в трех районах Киевской области и во всей Днепропетровской области.