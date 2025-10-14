Bloomberg: ЕС хочет принудить компании КНР делиться технологиями

ЕС хочет надавить на КНР в вопросе технологий.
Европейский союз рассматривает введение обязательных условий для китайских компаний, желающих вести деятельность на европейском рынке, сообщает агентство Bloomberg. По информации источника, такие меры будут касаться, прежде всего, предприятий, планирующих выйти на стратегически важные секторы, включая производство аккумуляторов и автомобилей.
В числе обсуждаемых инициатив — требование к иностранным компаниям использовать определенную долю продукции, произведенной в странах Евросоюза, а также привлекать к работе европейских специалистов. Кроме того, рассматривается вариант обязывать зарубежные фирмы создавать совместные предприятия с местными партнерами.
Как отмечает агентство, несмотря на то, что данные правила формально должны распространяться на все иностранные компании, их основная цель — ограничить усиление позиций китайской промышленности в Европе. Ожидается, что предложения по новым нормативам могут быть официально представлены в ноябре текущего года.