Bloomberg: ЕС хочет принудить компании КНР делиться технологиями

Как отмечает агентство, несмотря на то, что данные правила формально должны распространяться на все иностранные компании, их основная цель — ограничить усиление позиций китайской промышленности в Европе. Ожидается, что предложения по новым нормативам могут быть официально представлены в ноябре текущего года.