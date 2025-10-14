Мэр Киева Кличко призвал жителей готовиться к непростой зиме

Он добавил, что не исключает повторения в будущем ситуации, подобной той, которая произошла в начале октября, когда в Киеве и других украинских городах наблюдались длительные отключения электричества. По словам Кличко, отопительный сезон в Киеве пока не начался, но социальные объекты подключены к системе теплоснабжения, сообщает ТАСС.