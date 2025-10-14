«Беловежская пуща выглядит как подкова». Какой вид открывается на Беларусь из космоса, рассказала Василевская

В космосе Марина Василевская занималась и научно-исследовательскими, и образовательными проектами. Один из них касался дистанционного зондирования Земли. Во время пребывания на МКС она провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты. «Мы фотографировали, снимали. В том числе нашу родную Беларусь. Беловежская пуща выглядит как подкова. Это не сделано руками человека, так распорядилась природа. Наша Земля невероятно красивая с высоты 400 км. И когда впервые ее увидела, я заплакала от счастья и от той красоты, которую смогла увидеть своими глазами. В такие моменты приходит четкое осознание, насколько мы должны ценить, любить, оберегать то, что мы имеем. Потому что, к сожалению, сегодня люди больше разрушают, чем сохраняют. И хотелось бы донести людям, что от каждого из нас зависит, каким же будет наш мир, каким же будет завтрашний день, наше будущее для наших детей. Поэтому нужно всегда начинать с себя, быть добрее к себе, к окружающим, делать больше добрых дел», — сказала она.