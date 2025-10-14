«Беловежская пуща выглядит как подкова». Какой вид открывается на Беларусь из космоса, рассказала Василевская

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская на пресс-конференции поделилась впечатлениями о том, как выглядит Беларусь и вся планета Земля из космоса, передает корреспондент БЕЛТА.
В космосе Марина Василевская занималась и научно-исследовательскими, и образовательными проектами. Один из них касался дистанционного зондирования Земли. Во время пребывания на МКС она провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты. «Мы фотографировали, снимали. В том числе нашу родную Беларусь. Беловежская пуща выглядит как подкова. Это не сделано руками человека, так распорядилась природа. Наша Земля невероятно красивая с высоты 400 км. И когда впервые ее увидела, я заплакала от счастья и от той красоты, которую смогла увидеть своими глазами. В такие моменты приходит четкое осознание, насколько мы должны ценить, любить, оберегать то, что мы имеем. Потому что, к сожалению, сегодня люди больше разрушают, чем сохраняют. И хотелось бы донести людям, что от каждого из нас зависит, каким же будет наш мир, каким же будет завтрашний день, наше будущее для наших детей. Поэтому нужно всегда начинать с себя, быть добрее к себе, к окружающим, делать больше добрых дел», — сказала она.
Марина Василевская также рассказала, что в детстве мечтала стать учителем. «Помню, когда в первом классе задавали эти вопросы, некоторые ребята говорили, что хотят стать космонавтами. А я думала, что это невозможно, нереально, это что-то фантастическое. На самом деле, когда ты смотришь в иллюминатор, ты действительно будто видишь фантастический фильм. Ты не понимаешь, что это все действительно реально. Я не учитель, но все космонавты — это послы мира. И я сейчас работаю в Белорусском фонде мира, где мы занимаемся благотворительностью, общественной деятельностью, гуманитарным сотрудничеством. От добрых дел и помощи людям появляются крылья, чувствуешь воодушевление», — отметила она.
Старт космического корабля «Союз МС-25» был совершен 23 марта 2024 года. Полет Марины Василевской продлился 14 суток, 12 из них она провела на Международной космической станции, где в полном объеме выполнила научную программу, разработанную Национальной академией наук Беларуси совместно с «Роскосмосом» и Российской академией наук. Программа включала пять научно-исследовательских и два образовательных эксперимента. Исследования проводились в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли с использованием фото- и видеоспектральной аппаратуры белорусского производства, находящейся на МКС. Исследовались также лактоферрин и пробиотики, произведенные научными организациями НАН, для их последующего возможного использования в создании продуктов питания для космонавтов. -0-