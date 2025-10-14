Ричмонд
Мэр Киева Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме

Виталий Кличко допустил повторение ситуации, когда в Киеве и других городах наблюдались длительные отключения электричества.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к сложной зиме, запастись теплыми вещами и водой.

«Зима у нас будет непростой, и в этом направлении необходимо прорабатывать разные сценарии, учитывая также и плохой сценарий», — приводит ТАСС слова Виталия Кличко.

Градоначальник добавил, что хотел бы призвать жителей Киева просчитать разные сценарии, запастить водой, продуктами питания длительного хранения и теплыми вещами. Виталий Кличко отметил, что допускает повторение ситуации, когда в Киеве и других регионах Украины наблюдались длительные отключения электричества.

Ранее Виталий Кличко заявил, что жителям Киева необходимо срочно создать запасы воды и продуктов.