Легенда хип-хопа Ди Энджело скончался на 52-м году жизни

Музыкант получил широкое признание благодаря своим альбомам Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) и Black Messiah (2014), каждый из которых оказал значительное влияние на развитие современного ритм-н-блюза и хип-хопа. За последние две пластинки D"Angelo был удостоен четырех премий Grammy. Музыкальные критики и коллеги по цеху отмечают его роль в становлении и популяризации неосоула — направления, сочетающего элементы классического ритм-н-блюза, соула и хип-хопа.